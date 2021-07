La definizione e la soluzione di: Frédéric che scolpì la Statua della Libertà in USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : bartholdi

