La definizione e la soluzione di: Evento di rilevante danno fisico per una persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ferimento

Curiosità/Significato su: Evento di rilevante danno fisico per una persona Diritti della persona I diritti della persona sono un complesso di situazioni giuridiche strettamente collegate al concetto di persona. Vengono riconosciuti nella Dichiarazione 40 ' (5 249 parole) - 15:39, 29 giu 2021

Altre definizioni con evento; rilevante; danno; fisico; persona; Grave evento calamitoso spesso naturale; Riportare al presente un evento o un tempo passato; Evento che chiude una mostra artistica fra; La fa un evento che desta forte curiosità generale; Rilevante in quantità e valore; Questione rilevante; Riscattata di un danno subito infliggendo un danno; Le danno o scrivono i giornalisti; Scoppiano a capodanno fuochi d'__; Dannosa, controproducente; Robusta e vigorosa nel fisico; Lieve disturbo fisico, meno intenso del dolore; Sciupato nel fisico; Il geofisico che studia i terremoti; Persona che dà; Il Pico dotto personaggio Disney di Paperopoli; Personaggio che odia il Natale creato da Dr. Seuss; Così può definirsi una persona misera e sola; Ultime Definizioni