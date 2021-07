La definizione e la soluzione di: Equivalenti animali dei bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Equivalenti animali dei bambini

Cucciolo genericamente indicato per definire alcuni animali al loro stato immaturo post-natale, l'equivalente di "bambino" nell'essere umano. In biologia, e in senso 1 ' (155 parole) - 18:57, 8 feb 2021