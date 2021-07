La definizione e la soluzione di: Entrare in collisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : impattare

Curiosità/Significato su: Entrare in collisione Asteroids di colpire e distruggere gli asteroidi e i dischi volanti senza Entrare in collisione con essi e senza essere colpiti dal fuoco dei dischi volanti. Originariamente 14 ' (1 860 parole) - 12:53, 13 mag 2021

