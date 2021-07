La definizione e la soluzione di: Discorso o annuncio solenne di un capo di Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Discorso o annuncio solenne di un capo di Stato

Concilio Vaticano II (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) all'interno della basilica di San Pietro in Vaticano con cerimonia solenne. In tale occasione pronunciò il celebre Discorso Gaudet Mater Ecclesia ("Gioisce 49 ' (5 510 parole) - 14:22, 20 giu 2021