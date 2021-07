La definizione e la soluzione di: I dialetti francesi non parigini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Patois

Curiosità/Significato su: I dialetti francesi non parigini Lingua francese sono sviluppate. Non bisogna confondere tali varianti del francese con quelli che molto spesso vengono erroneamente definiti i "dialetti" parlati in Francia 99 ' (10 565 parole) - 19:15, 22 giu 2021

