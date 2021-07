La definizione e la soluzione di: Deformata come un suono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : distorta

Curiosità/Significato su: Deformata come un suono Pierrot Lunaire (Schönberg) esprimendo sé stesso e il suo ambiguo carattere. L'immagine romantica è Deformata in smorfie e proiettata in immagini ora grottesche ora allucinate: canta 6 ' (709 parole) - 21:22, 16 mag 2021

Insieme di pennuti domestici come oche e anatre; Lanciare strali... come Zeus!; Come i nativi di Beirut; Un culto come il cristianesimo; Termine che imita il suono di ciò che si rompe; Lavorano alla resa del suono nelle arti; Un suono che si può fare con le dita; Suono fastidioso e ruvido provocato da un attrito;