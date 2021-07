La definizione e la soluzione di: Cuciti... come i materassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Trapuntati

Curiosità/Significato su: Cuciti... come i materassi Ago (cucito) materassaio, robusti e molto lunghi dovendo attraversare lo spessore dei materassi, con una cruna adatta allo spago. da sellaio, chiamato sedola non è rigido 3 ' (473 parole) - 15:34, 5 ott 2020

Altre definizioni con cuciti; come; materassi; Lembi ricuciti; Come qualcosa che non è indispensabile; Animali come il Flipper delle serie TV; Segno cutaneo di malattie come il morbillo; Come un'idea... guizzata in mente!; Ha due materassi uno sopra l'altro letto a __; Operaio che prepara l'imbottitura di materassi e cuscini; Ultime Definizioni