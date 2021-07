La definizione e la soluzione di: Come dire un'imbarcazione fatiscente __ del mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : carretta

Curiosità/Significato su: Come dire un imbarcazione fatiscente __ del mare Carretta del mare o una imbarcazione di fortuna. L'accezione corrente del termine di ambito giornalistico e saggistico ricomprende dunque Come "carrette del mare", tutti 5 ' (394 parole) - 19:28, 28 giu 2020

Altre definizioni con come; dire; imbarcazione; fatiscente; mare; Nascosto in maniera goffa... come un sentimento!; Insieme di pennuti domestici come oche e anatre; Lanciare strali... come Zeus!; Come i nativi di Beirut; Impedire l'accesso sbarrando la strada; Si suol dire che sia lui a chiudere la porta; Come dire notorietà; Lo Yorgos che ha diretto il film La favorita; Attraversare le onde con un'imbarcazione; La vince l'imbarcazione più veloce; L’imbarcazione che può essere a 2, 4 o 8 vogatori; Imbarcazione ricavata da un tronco d'albero; Gonfiabile al mare; È l'altro nome con cui è noto il gambero di mare; Un modo desueto di chiamare le lettere; Bianca spugna calcarea di mare; Ultime Definizioni