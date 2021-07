La definizione e la soluzione di: Chiesa cattolica diffusa in Libano e Siria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : maronita

Curiosità/Significato su: Chiesa cattolica diffusa in Libano e Siria Libano altri significati, vedi Libano (disambigua). Coordinate: 33°50'N 35°46'E? / ?33.833333°N 35.766667°E33.833333; 35.766667 Il Libano (in arabo: ??????, Lubnan) 94 ' (10 572 parole) - 22:13, 1 lug 2021

