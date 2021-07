La definizione e la soluzione di: Campo per gare ippiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Trotter

Curiosità/Significato su: Campo per gare ippiche Salto ostacoli di un percorso ad ostacoli. Nell'accezione comune, si parla di concorso ippico. L'altezza degli ostacoli, la difficoltà del percorso e il numero di ostacoli 26 ' (3 908 parole) - 21:01, 21 mag 2021

