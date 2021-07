La definizione e la soluzione di: Antico gioco popolare in cui far rotolare un disco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ruzzola

Curiosità/Significato su: Antico gioco popolare in cui far rotolare un disco Ruzzola (categoria Tradizioni popolari italiane) ruzzolone è un gioco itinerante con rotelle di legno. È uno sport popolare e un gioco tradizionale italiano di antichissime origini, praticato in varie parti 21 ' (2 702 parole) - 04:17, 18 mag 2021

Altre definizioni con antico; gioco; popolare; rotolare; disco; Antico abitante della Gran Bretagna; Antico, primordiale; Il transatlantico inglese che naufragò nel 1912; Relativo ad Antico e Nuovo Testamento; I diversi giri di un gioco... a Parigi! fra; Il gioco a cui si fa buon viso; In fiera in un gioco di carte; Gioco tradizionale natalizio simile al bingo; Maschera popolare romana di un prepotente; Un nome popolare per la racchetta da neve; Un detto di origine popolare; Noto quartiere popolare del centro di Bologna; Può rotolare dal grembo di chi lavora ai ferri; L'eroico Regolo che fu fat­to rotolare in una botte; Discorso o annuncio solenne di un capo di Stato; Disorientarsi parlando perdere __ del discorso; Persone che non gradiscono avere compagnia; Lunghi discorsi inutili e pomposi; Ultime Definizioni