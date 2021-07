La definizione e la soluzione di: Si usavano in Germania prima dell'Euro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : marchi

Curiosità/Significato su: Si usavano in Germania prima dell Euro Germani Jutland, odierna Germania settentrionale), che, dopo essersi cristallizzati in un'unica compagine, a partire dai primi secoli del I millennio si diffusero fino 137 ' (16 046 parole) - 00:22, 23 giu 2021

