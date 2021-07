La definizione e la soluzione di: In una ramanzina "Gliene ho dette di cotte e __". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : dicrude

Curiosità/Significato su: In una ramanzina Gliene ho dette di cotte e __ di capo Ramanzina, sgridata, paternale. Lavorare per la Chiesa di Adro Lavorare senza percepire un compenso. Espressione in uso in Pianura Padana, in

Altre definizioni con ramanzina; gliene; dette; cotte; Molestia arrecata al possessore di una cosa impedendogliene il godimento; Non gliene va dritta una!; Scimmie anche dette magot; La rete delle cosiddette acque nere; Così sono le strade dette carrarecce; Fra le Poacee, piante anche dette dise; La casa editrice di Scottecs del fumettista Sio; Impasto per gres, porcellane e terrecotte; Si dicono con le cotte; Cotte appena in superficie; Ultime Definizioni