Soluzione 9 lettere : acciarino

Curiosità/Significato su: Strumento per l accensione di una fiamma Fasatura d'accensione di accensione e diretto alla pipetta di collegamento (definita anche come "cappuccio") con la candela d'accensione. Lo Strumento emette un lampo di luce 17 ' (2 305 parole) - 18:24, 7 mar 2020

Altre definizioni con strumento; accensione; fiamma; Strumento musicale in legno detto anche tric trac; Lo strumento musicale detto bagpipe dagli scozzesi; Strumento idiofono formato da bicchieri di vetro; Lo strumento del disc jockey; Facilitano l'accensione nei motori diesel; Dispositivi per l'accensione di cariche esplosive; L'accensione del motore; Infiammazioni intestinali spastiche o ulcerose; Infiammazione dell'organo della respirazione aerea; Strumento a fiamma usato sulla crema catalana; Molecole emesse dalle cellule infiammate;