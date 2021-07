La definizione e la soluzione di: Si stringono per fare fronte comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : alleanze

Curiosità/Significato su: Si stringono per fare fronte comune Centro Cristiano Democratico (sezione Politiche del 1996: si stringono i rapporti con il CDU) elettorali per la parte maggioritaria della Camera dei deputati accanto a quelli degli altri partiti della coalizione, mentre, nella parte proporzionale, si presenta 13 ' (1 264 parole) - 14:05, 28 giu 2021

Altre definizioni con stringono; fare; fronte; comune; Li stringono i cinturini; Vi si stringono i cinturini; Si stringono girandole; Li stringono i sovrani; Fette generiche di carne da fare al barbecue; Fare aria, muovere corrente; Pasta di mandorle per fare la Frutta di Martorana; Attrezzo utile a fare una cernita; Corrugamento della fronte che dà un aspetto severo; La regione temporale al lato della fronte; Hanno perso i capelli ai lati della fronte; Le isole di fronte a Trapani; In comune tra Renzi e Salvini; Nome comune di varie specie di uccelli galliformi; Comunemente detto livido; Comune del Gargano con l'Abbazia di Kalena; Ultime Definizioni