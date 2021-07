La definizione e la soluzione di: Un sistema come quello respiratorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : apparato

Curiosità/Significato su: Un sistema come quello respiratorio Apparato respiratorio Se stai cercando altri significati, vedi Apparato respiratorio (disambigua). L'apparato respiratorio è una struttura anatomica adatta alla respirazione 26 ' (3 112 parole) - 14:24, 5 giu 2021

Altre definizioni con sistema; come; quello; respiratorio; Essere in possesso di qualcosa sistemare; Sistema politico livello di giri del motore; Nel sistema circolatorio può essere bianco e rosso; Un sistema di governo diffuso... negli USA! ing; Un'artista come Mariangela Melato; Assicurarsi come una nave; Settentrionale e fredda... come una calotta!; Molto poco denso... come un gas!; Chi rimane con quello in mano... si brucia!; Quello di Londra nel 1666 è passato alla storia; Noè sopravvisse a quello universale; Quello secco produce vapore ai concerti; Ultime Definizioni