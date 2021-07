La definizione e la soluzione di: Settentrionale e fredda... come una calotta!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : artica

Curiosità/Significato su: Settentrionale e fredda... come una calotta! Calotta artica calotta glaciale artica è la calotta glaciale che copre la regione artica intorno al Polo Nord, composta dalla calotta glaciale della Groenlandia e dalla 4 ' (550 parole) - 09:49, 25 ott 2020

