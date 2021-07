La definizione e la soluzione di: Recipienti da tavola per bevande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : caraffe

Curiosità/Significato su: Recipienti da tavola per bevande Storia della birra (categoria Contestualizzare fonti - bevande) La birra è una delle più antiche bevande prodotte dall'uomo, risalente almeno al V millennio a.C. di cui rimane traccia su fonti scritte dell'Antico Egitto 33 ' (3 497 parole) - 10:27, 21 giu 2021

Recipienti a doghe; Recipienti enologici; Recipienti da cantina; Recipienti per liquidi; A tavola è generalmente trasparente; Come una tavola o la calma; Si usano a tavola; Una tavola della segheria; L'avere l'effervescenza delle bevande; Contenitori di alluminio per bevande; Dipendenza da bevande che inducono ubriachezza; Bevande da erboristeria;