La definizione e la soluzione di: Realizzazione dal nulla, ideazione, opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Realizzazione dal nulla, ideazione, opera

Scenografia scenici sul palco, ed in questo caso non si tratta di opera creativa ed originale, poiché non comporta nulla di personale o di creativo. Secondo il comma 1 dell'articolo 8 ' (985 parole) - 16:35, 21 nov 2020