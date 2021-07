La definizione e la soluzione di: Quello telefonico è analizzato in molte indagini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : tabulato

Curiosità/Significato su: Quello telefonico e analizzato in molte indagini Delitto dell'Olgiata (categoria Casi di omicidio in Italia) della scarsa accuratezza delle indagini, fino a quando nel 2011 la prova del DNA permise di identificare il colpevole in Manuel Winston, un cameriere filippino 18 ' (2 189 parole) - 03:38, 25 giu 2021

