La definizione e la soluzione di: Quello morto si cucina in tegame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : arrosto

Curiosità/Significato su: Quello morto si cucina in tegame cucina catanese La cucina catanese è la cucina tipica della città di Catania e delle zone limitrofe. Città di commerci e crocevia collocato tra l'Etna, il mare e la fertile 15 ' (1 574 parole) - 20:24, 15 ott 2020

