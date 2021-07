La definizione e la soluzione di: Quella fiscale non riguarda un penitenziario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : evasione

Curiosità/Significato su: Quella fiscale non riguarda un penitenziario Legge Gozzini Gozzini Ordinamento penitenziario italiano testo della legge 10 ottobre 1986, n. 663 ("Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 6 ' (829 parole) - 18:49, 11 giu 2021

Altre definizioni con quella; fiscale; riguarda; penitenziario; Masaccio dipinse quella dei progenitori dall'Eden; Quella fonografica serve per sentire i vinili; Infiorescenza a grappolo come quella del glicine; Quella da barba si applica sul viso; Il solido... fiscale; Ciascuno ha quello fiscale; Un aggiramento... fiscale!; Aggravio fiscale; In medicina, riguardante la milza; Riguardanti, relativi; Lo sono i fatti che lo riguardano; Quello di Archimede riguarda corpi e fluidi; In gergo, il poliziotto penitenziario; Ultime Definizioni