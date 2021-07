La definizione e la soluzione di: Quanto di necessario per affrontare un viaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : viatico

Curiosità/Significato su: Quanto di necessario per affrontare un viaggio Il viaggio in Occidente Il viaggio in Occidente (in cinese ???T, ???S, Xiyóu JìP, Hsiyu-chiW, letteralmente "Il racconto del viaggio in occidente") è un classico della letteratura 14 ' (1 849 parole) - 23:18, 7 lug 2021

Altre definizioni con quanto; necessario; affrontare; viaggio; Farla significa rubare quanto più possibile; Dire di nuovo quanto già dichiarato; Più di quanto si desideri; Lo è tanto il bromuro quanto la valeriana; Per niente necessario, in senso critico; Necessario per il raffreddamento del motore; Parlare per più tempo del necessario __ il brodo; Opportuno, necessario; Si attiva per affrontare le emergenze; Gli ossi difficili da affrontare; Il viaggio dei neosposi Luna __; I carri in viaggio con animali da soma; Tragitti percorsi durante un viaggio; Come un viaggio senza scali;