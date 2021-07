La definizione e la soluzione di: Un po' come dire ialina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : vitrea

Curiosità/Significato su: Un po come dire ialina Glioblastoma alle volte con aspetto simile ad ammasso o gomitolo. Alcuni hanno parete ialina e altri sono trombizzati. La proliferazione endoteliale comunque non è diffusa 100 ' (10 888 parole) - 14:09, 29 giu 2021

Barbaro come Teodorico; Arrivata come una nave a riva; Un servizio come la Rai; Ricoperta come la cotoletta alla milanese; Il regista che diresse il film La strana coppia; Direttore d'orchestra italobritannico Antonio __; Come dire intascare mettere in __; Xavier, ex direttore di Tuttosport; Simpatica maialina dei cartoni;