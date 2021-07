La definizione e la soluzione di: La partita che si studia in ragioneria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : doppia

Curiosità/Significato su: La partita che si studia in ragioneria partita doppia – Se stai cercando il programma televisivo, vedi partita doppia (programma televisivo). La partita doppia è un metodo di scrittura contabile, consistente 21 ' (2 412 parole) - 17:18, 23 giu 2021

Altre definizioni con partita; studia; ragioneria; I due gol di un calciatore nella stessa partita; Dura reprimenda, spesso impartita dai genitori; Il secondo tempo della partita di calcio; Grossa partita di merce; I legumi studiati dal genetista Gregor Mendel; Il geofisico che studia i terremoti; Ramo che studia i movimenti tra i corpi; Disciplina che studia il divino; Un utile strumento della ragioneria aziendale; Ultime Definizioni