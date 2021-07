La definizione e la soluzione di: Oggetti realizzati in una particolare terra cotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ceramiche

Curiosità/Significato su: Oggetti realizzati in una particolare terra cotta Ceramica (sezione Prodotti in ceramica) cercando l'omonimo colore, vedi terra cotta. La ceramica (dal greco antico ???aµ??, kéramos, che significa "argilla", "terra da vasaio") è un materiale inorganico 38 ' (4 950 parole) - 10:26, 11 apr 2021

