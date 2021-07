La definizione e la soluzione di: Nulla, zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : niente

Curiosità/Significato su: Nulla, zero Nulla dimensione) è zero. In altre parole, il termine "nulla" è un termine informale per indicare un insieme vuoto. In statistica l'ipotesi nulla (utilizzata 11 ' (1 319 parole) - 23:03, 3 giu 2021

Altre definizioni con nulla; zero; Realizzazione dal nulla, ideazione, opera; Lo è chi non ha mai nulla da ridire; Saltati fuori dal nulla; Se è mezza non vale nulla; Che ha prezzo pari a zero; Alimento come lo svizzero Appenzeller; Temperature sotto zero; Quello del mare... equivale a zero; Ultime Definizioni