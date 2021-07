La definizione e la soluzione di: Non sa, e non sa di non sapere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ignorante

Curiosità/Significato su: Non sa, e non sa di non sapere Io non ho paura (romanzo) sopravvive, lo si sa soltanto dal fatto che è lui stesso il narratore dei fatti, 22 anni dopo gli avvenimenti. Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, Einaudi 5 ' (555 parole) - 20:16, 24 gen 2021

