La definizione e la soluzione di: Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : capecchi

Curiosità/Significato su: Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007 Mario Capecchi Mario Renato Capecchi (Verona, 6 ottobre 1937) è un genetista italiano naturalizzato statunitense, premio Nobel per la medicina nel 2007. Mario Capecchi 10 ' (1 125 parole) - 16:04, 25 feb 2021

