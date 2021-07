La definizione e la soluzione di: Il luogo californiano del cinema per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : hollywood

Curiosità/Significato su: Il luogo californiano del cinema per antonomasia "primitivo" e diretto con la natura. Come un animale selvaggio, il nemico per antonomasia del colono poteva così anche trasformarsi, una volta "addomesticato"

Altre definizioni con luogo; californiano; cinema; antonomasia; Era capoluogo dell'UTI Riviera - Bassa friulana; Luogo appartato e di riposo; Cittadino di un capoluogo di provincia sardo; Provincia olandese con capoluogo Middelburg; Il monte californiano con il telescopio di Hale; Festival del cinema con in palio la palma d'oro; Il gorilla gigante del cinema; Il nome di un'opera letteraria o cinematografica; La Cate che ha interpretato Elisabetta I al cinema; La città per antonomasia della pizza; Il popolo più alto dell'Africa per antonomasia; Il geloso per antonomasia; E’ contrario per antonomasia; Ultime Definizioni