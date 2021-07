La definizione e la soluzione di: L'Henry Way premio Nobel per la fisica nel 1990. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : kendall

Curiosità/Significato su: L Henry Way premio Nobel per la fisica nel 1990 Vincitori del premio Nobel per la fisica Segue un elenco dei vincitori del premio Nobel per la fisica, uno dei cinque premi istituiti da Alfred Nobel. Il premio viene assegnato annualmente dall'Accademia 44 ' (149 parole) - 23:05, 4 giu 2021

