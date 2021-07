La definizione e la soluzione di: Gonfio per via di un edema o un ematoma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : tumefatto

Curiosità/Significato su: Gonfio per via di un edema o un ematoma Trauma cranico (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) di acqua nel cervello (l'edema), anche se viene usata con cautela per evitare squilibri negli elettroliti o insufficienza cardiaca. Il mannitolo, un diuretico 120 ' (14 204 parole) - 15:43, 1 lug 2021

