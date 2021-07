La definizione e la soluzione di: La Giulia che ha interpretato Rosy Abate in tv. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : michelini

Curiosità/Significato su: La Giulia che ha interpretato Rosy Abate in tv Giulia Michelini Giulia Michelini (Roma, 2 giugno 1985) è un'attrice italiana. Il suo ruolo più noto è quello di Rosy Abate nella serie Squadra antimafia - Palermo oggi 13 ' (1 497 parole) - 23:06, 19 giu 2021

