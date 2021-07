La definizione e la soluzione di: In gergo, il documento di stato di servizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : statino

Curiosità/Significato su: In gergo, il documento di stato di servizio Trattativa stato-mafia Riina) avanzò allo stato per mano di Vito Ciancimino sarebbero state riassunte in dodici punti scritti su un papello (che in gergo significa «elenco»): 108 ' (9 767 parole) - 10:35, 29 giu 2021

Altre definizioni con gergo; documento; stato; servizio; In gergo, il poliziotto penitenziario; Denaro nel gergo ligure; In gergo giornalistico, articolo di rilievo; In gergo, falso o palesemente contraffatto; La consegna d'un documento; Documento che può essere tecnico, grafico, ecc..; Vecchia copia di documento; Mostrare un documento; Lo stato con Galway, Cork e Limerick; Sostegno in denaro elargito dallo Stato; Scostato dalla solita cadenza; Lo è stato Ian Thorpe; I mitici esseri femminili al servizio di Odino; L'azienda pubblica spagnola del servizio postale; Servizio commerciale di rimborso ing; Nel ping-pong rende nullo il servizio; Ultime Definizioni