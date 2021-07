La definizione e la soluzione di: Frammenti rocciosi usati per ricoprire strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ghiaia

Curiosità/Significato su: Frammenti rocciosi usati per ricoprire strade Pago (isola) in parte quelli rocciosi ricoprono l'86% dell'isola e sono piantati con colture particolarmente resistenti come olivi e viti, o usati come pascoli. Le 165 ' (17 989 parole) - 22:37, 4 lug 2021

Altre definizioni con frammenti; rocciosi; usati; ricoprire; strade; Frammenti di asteroidi che raggiungono la Terra; Frammenti inutili; Frammenti di vaso; Frammenti, brandelli; Estrazione di cilindri rocciosi per fini geologici; Scoscendimenti rocciosi; I famosi picchi rocciosi di Capri; I lombrichi usati come esche dai pescatori; Piccoli contenitori usati da chimici e biologi; Rifiuti organici fermentati usati in agricoltura; Sono usati per montare la panna e per i cocktail; Ricoprire una ferita; Sulle autostrade tedesche è detta Ausfahrt; La praticabilità delle strade; Gli Hare religiosi che danzano per le strade; Così sono le strade dette carrarecce;