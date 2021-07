La definizione e la soluzione di: I fatti in un programma TV presentato da Magalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : vostri

Curiosità/Significato su: I fatti in un programma TV presentato da Magalli Roberta Capua (categoria presentatori dei programmi In famiglia) Telemontecarlo, dal 1998 è passata in Rai per condurre, insieme a Giancarlo Magalli, il varietà di prima serata Fantastica italiana, in onda su Rai 1. Durante l'estate 19 ' (1 839 parole) - 18:09, 11 lug 2021

Altre definizioni con fatti; programma; presentato; magalli; Relativo alla realtà dei fatti; Fatti di un elemento chimico come il piombo; Sondaggi fatti all'uscita dai seggi elettorali; Fatti da poco o appena colti; Programma serale di Rai Tre dedicato alla salute; Era un programma con Chef Rubio Camionisti in __; Sono ad alta quota in un programma TV di Focus; Erano al bagno in un programma TV Mediaset; Brano presentato a Sanremo 2020 da Bugo e Morgan; Amedeo Sebastiani presentatore; Il Festival presentato da Baglioni nel 2018; Lo Scotti presentatore; Il Magalli della TV; La Togni che conduce con Giancarlo Magalli I fatti vostri;