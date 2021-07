La definizione e la soluzione di: Fatti di un elemento chimico come il piombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : metallici

Curiosità/Significato su: Fatti di un elemento chimico come il piombo Etere (elemento classico) elemento»), era un elemento che, secondo Aristotele, si andava a sommare agli altri quattro già noti: il fuoco, l'acqua, la terra, l'aria. Oggetto di indagine 23 ' (2 258 parole) - 15:29, 27 giu 2021

Altre definizioni con fatti; elemento; chimico; come; piombo; Sondaggi fatti all'uscita dai seggi elettorali; Fatti da poco o appena colti; Storia con fatti soprannaturali; Sopraffatti dall'avversario; Elemento chimico indispensabile alla respirazione; Elemento con numero atomico 14; Operazione di verifica o elemento probante; L'elemento cardine d'una questione la __ di volta; Elemento chimico indispensabile alla respirazione; Composto chimico ottenuto da un alcool; Simbolo chimico dell'arsenico; Simbolo chimico del calcio; Alieni come quello della saga di Alien; Scoppiare come un incendio; E guidare come un pazzo a fari __ nella notte...; Come la giornata... passata!; Metalli come piombo, rame e cromo; Forte strapiombo; Il simbolo del piombo; I simbolo del piombo; Ultime Definizioni