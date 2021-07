La definizione e la soluzione di: Elemento architettonico per ammirare un panorama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : belvedere

Curiosità/Significato su: Elemento architettonico per ammirare un panorama Villa Savoye manifesto più conosciuto del movimento moderno e in particolare del cubismo architettonico. È tra i monumenti considerati patrimonio del XX secolo dal CMN (Centre 23 ' (2 685 parole) - 20:09, 11 mag 2021

