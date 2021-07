La definizione e la soluzione di: Edificio che rispetta le norme per il suo utilizzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : agibile

Curiosità/Significato su: Edificio che rispetta le norme per il suo utilizzo norme tecniche per le costruzioni Le norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) per la legislazione italiana sono attualmente definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018 che dal 22 marzo 12 ' (1 448 parole) - 22:59, 13 feb 2020

Curiosità/Significato su: Edificio che rispetta le norme per il suo utilizzo norme tecniche per le costruzioni Le norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) per la legislazione italiana sono attualmente definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018 che dal 22 marzo 12 ' (1 448 parole) - 22:59, 13 feb 2020