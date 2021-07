La definizione e la soluzione di: Dietro di esse stanno i carcerati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Dietro di esse stanno i carcerati

Autolesionismo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) solito non cercano di porre fine alla propria vita; è stato invece suggerito che stanno usando l'autolesionismo come meccanismo di coping per alleviare 64 ' (7 989 parole) - 15:36, 29 apr 2021