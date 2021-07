La definizione e la soluzione di: La corsa in cui ci si passa il testimone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : staffetta

Curiosità/Significato su: La corsa in cui ci si passa il testimone Seconda guerra mondiale (sezione La resa della Francia e entrata in guerra dell'Italia) Stati Uniti. L'Unione Sovietica era nel frattempo impegnata in una frenetica corsa contro il tempo per ricostruire e riorganizzare le sue forze militari 261 ' (32 780 parole) - 11:08, 29 giu 2021

Altre definizioni con corsa; passa; testimone; Ampi passi di un atleta in corsa; Rapida e superficiale scorsa; La disciplina con nuoto, ciclismo e corsa; La fine... della corsa!; Casa __, sitcom del passato con Sandra e Raimondo; In passato era l'insegna dell'esercizio Sali & __; Sorpassare... due volte!; Può esserlo il passato... o il trapassato!; Chiamare in giudizio un testimone; Ultime Definizioni