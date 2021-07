La definizione e la soluzione di: Come un dispositivo con la batteria piena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : carico

Curiosità/Significato su: Come un dispositivo con la batteria piena Accumulatore agli ioni di litio ( batteria litio-ione) lo utilizzano sono equipaggiati con un circuito che spegne il dispositivo quando la batteria viene scaricata sotto la soglia predefinita; dovrebbe dunque 23 ' (2 882 parole) - 02:36, 26 mag 2021

Altre definizioni con come; dispositivo; batteria; piena; Come lo sguardo... di chi venera!; Conosciuta come può esserlo una vicenda; Il cognome del Filippo noto come Nek; Come la fauna... che nuota!; Preparare all'uso un programma o un dispositivo; Piccolo dispositivo per captare audio di nascosto; Dispositivo magnetico che segna sempre il Nord; Meccanismo di messa a fuoco di un dispositivo; Nel cellulare si fa al credito e alla batteria; Il tamburo principale della batteria; Una batteria che spara in cielo; Una batteria che spara in aria; Così è la carne piena di parassiti; Ave Maria, piena di __, recita una preghiera; Piena di asperità; Piena indipendenza;