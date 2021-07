La definizione e la soluzione di: Colpo che ha una calzatura come arma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : scarpata

Curiosità/Significato su: Colpo che ha una calzatura come arma Assassinio di John Fitzgerald Kennedy (sezione Telex che anticipava l'attentato) così l'uso di qualsiasi altra arma. Le conclusione della commissione Warren affermò una tesi, passata alla storia come quella della "pallottola magica" 150 ' (18 117 parole) - 17:39, 9 giu 2021

