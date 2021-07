La definizione e la soluzione di: Colpire un oggetto in aria è il fine di tale sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : tiroavolo

Curiosità/Significato su: Colpire un oggetto in aria e il fine di tale sport Pallone col bracciale (sezione Il gioco del bracciale in opere artistiche) Il pallone col bracciale è uno sport di squadra sferistico e uno dei giochi nazionali italiani più antichi: fu lo spettacolo atletico più popolare in 33 ' (4 395 parole) - 08:09, 9 lug 2021

Altre definizioni con colpire; oggetto; aria; fine; tale; sport; Lo sono armi o unghie pronte a colpire; Dolori spesso spastici che possono colpire i reni; Serve a colpire la pallina da tennis; Colpire l'auto che precede; Sono oggetto del rito del celo manca; La figura retorica della materia per l'oggetto; Soggetto passivo del creditore; Lo è il bene soggetto a espropriazione forzata; Enunciare le varianti di un sostantivo; Enunciare le varianti di un verbo; La riforma sanitaria USA del 2010 ing; Variamente colorati; Nato in una nota città di confine friulana; Metodo di fine cottura in forno fra; Atto che sancisce la fine del matrimonio; Scolpiti finemente con un apposito attrezzo; La sua capitale è Harare; Stato del Messico con capitale Mérida; Il Mediterraneo orientale di Grecia e Asia Minore; Storica città greca capitale di Lesbo; Celeberrime manifestazioni sportive internazionali; Quella dello sport è detta la Rosea; Messi sopra un mezzo per essere trasportati; Uno sport olimpico invernale di coppia; Ultime Definizioni