La definizione e la soluzione di: Categoria sportiva per riservata agli under 20. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : juniores

Curiosità/Significato su: Categoria sportiva per riservata agli under 20 Campionato nazionale under-19 (calcio a 5) stagione 2017-2018. Al campionato riservato agli under 19, la Divisione Calcio a 5 affianca una coppa di Categoria che si articola in gare di andata e 5 ' (164 parole) - 14:24, 23 giu 2021

Altre definizioni con categoria; sportiva; riservata; agli; under; I pesi superleggeri ne sono una categoria; Categoria in cui rientrano anche i paparazzi; Categoria, specie in ambito analitico; Categoria sociale; Nome generico dell'equitazione sportiva; La Diletta nota giornalista sportiva; Tecnica di difesa sportiva che può essere stretta; Passione sportiva; Rivelato in maniera riservata; Quella dei bottoni è riservata; E' riservata alle due ruote; Combattivi, battaglieri; Le taglie d'abito più curvy; Disuguaglianza, squilibrio; Zeus le scagliava con i fulmini; Under the __, noto brano dei Red Hot Chili Peppers; Lo scrittore Kundera; Ultime Definizioni