La definizione e la soluzione di: Categoria, specie in ambito analitico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : tipologia

Curiosità/Significato su: Categoria, specie in ambito analitico Logica aristotelica (categoria Opere letterarie in greco antico) di Organon (in greco "Strumento") comprendenti: Le categorie (un libro) De Interpretatione (un libro) Analitici primi (due libri) Analitici secondi (due 20 ' (2 803 parole) - 09:53, 31 ott 2020

Altre definizioni con categoria; specie; ambito; analitico; Categoria sociale; Categoria degli Oscar migliore __ protagonista; Categoria in breve; Una categoria dei welter; La classe dei vertebrati con più di 5500 specie; Specie carnivora feliforme del sudest asiatico; Giungere, specie da lontano; Nome comune di varie specie di uccelli galliformi; Neonata azienda in ambito tecnologico ing; Ambito premio di design; E' ambito anche l'ultimo; Ambito premio internazionale;