La definizione e la soluzione di: In astronomia quello d'estate inizia il 21 giugno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : solstizio

Curiosità/Significato su: In astronomia quello d estate inizia il 21 giugno estate di giugno (20-21 giugno) all'equinozio di settembre (23 settembre) occupando in totale 92 giorni. In Italia, tradizionalmente, l'estate inizia il 21 giugno 11 ' (901 parole) - 16:20, 4 lug 2021

Altre definizioni con astronomia; quello; estate; inizia; giugno; Compone il trio con codesto e quello; In economia, quello di un bene è dato dal prezzo; Un sistema come quello respiratorio; Chi rimane con quello in mano... si brucia!; D'estate adombra l'abitacolo di auto parcheggiate; Pannello che d'estate mantiene l'auto meno calda; Pantaloni corti che si indossano d'estate; Mese condiviso da estate e autunno; Firmato con le proprie iniziali; La pagina iniziale di un sito internet ing; Nel 2021 è iniziata quella degli scontrini; Recita un detto Chi ben inizia è già a metà __; Vi sbarcarono gli Alleati il 6 Giugno 1944; Nata a Tallinn il 18 giugno 1977, la politica raffigurata nella foto è l'attuale prima ministra dell'Estonia; Nel bel mezzo di giugno; Sei a tutto giugno; Ultime Definizioni