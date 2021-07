La definizione e la soluzione di: Arrivata come una nave a riva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : approdata

Curiosità/Significato su: Arrivata come una nave a riva Naufragio della Costa Concordia (categoria Collegamento interprogetto a Wikinews presente ma assente su Wikidata) l'omonima nave da crociera impattò contro il gruppo di scogli noti come le Scole, nei pressi dell'Isola del Giglio, in Italia, alle ore 21:45:07. La nave era 114 ' (12 319 parole) - 01:16, 1 giu 2021

