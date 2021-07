La definizione e la soluzione di: Xavier, ex direttore di Tuttosport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : jacobelli

Curiosità/Significato su: Xavier, ex direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli consultato il 12 maggio 2015. ^ Corriere dello Sport.it e Tuttosport.com: Xavier Jacobelli direttore editoriale, su odg.roma.it. URL consultato il 13 maggio 10 ' (1 209 parole) - 20:37, 5 lug 2021

Altre definizioni con xavier; direttore; tuttosport; L'ufficio del direttore o della direttrice; Daniel direttore d'orchestra; Arturo grande direttore d'orchestra; Il conduttore e direttore artistico di Radio Deejay; Ultime Definizioni